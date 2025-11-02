Imbabura experimenta una paulatina recuperación económica en el feriado de noviembre, tras el fin del paro

Imbabura vive su primer feriado con las vías completamente habilitadas tras el paro indígena que paralizó la zona norte del país durante un mes.

Este domingo, el flujo vehicular fue constante en la vía E35, que conecta Pichincha con Imbabura.

El trayecto ofreció paisajes despejados, como el volcán Cayambe y paradas tradicionales en la Bola de Guachalá y Cajas, donde los visitantes disfrutaron de los clásicos bizcochos.

Le puede interesar: Día de los Difuntos en Ecuador: leyendas, festivales y tradiciones vivas

"Muchos turistas se han volcado al norte del país como Otavalo, Ibarra y Cayambe también. Un incremento del 80 %", apreció el comerciante Xavier Cajas.

Más al norte, en Otavalo, el panorama fue distinto. La plaza de los ponchos lució con puestos semivacíos y ventas reducidas. Los comerciantes aseguran que la reactivación no supera el 30% de lo habitual en un feriado.

En cambio, Ibarra mostró un mayor movimiento. Las ferias comerciales y plazas de artesanías recibieron más visitantes, en su mayoría provenientes de Pichincha, aunque también llegaron turistas de la Costa.

Lea también: Esmeraldas alcanzó un récord histórico al preparar el tapao arrecho más grande del mundo

Los restaurantes locales reportaron buena asistencia, tanto en locales de comida típica como en los de gastronomía gourmet, pese a que esperaban mayor presencia de turistas.

"Me llama la atención que no haya habido más afluencia de lo que se esperaba. Creo que los ecuatorianos teníamos que habernos sumado para realmente dar ese apoyo que necesitaba la provincia de Imbabura, pero no está en el nivel que realmente debería haber sido", dijo el turista quiteño Juan Fernando López.

En este feriado, el norte del país experimenta una paulatina reactivación turística y económica. La Federación Nacional de Cámaras de Turismo aspira que el actual feriado genere USD 80 millones en todo el país.