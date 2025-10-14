Ecuador
14 oct 2025 , 17:32

1 500 iguanas terrestres fueron reintroducidas a la Isla Santiago, en el archipiélago de Galápagos

Los ejemplares fueron trasladados desde la Isla Seymour, de menor superficie y con recursos limitados para su supervivencia futura.

   
  1 500 iguanas terrestres fueron reintroducidas a la Isla Santiago, en el archipiélago de Galápagos
    Entre agosto y octubre de 2025, se realizó la reintroducción de 1 500 iguanas terrestres( MAE )
Entre agosto y octubre de 2025, guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y técnicos de Galápagos Conservancy, realizaron la reintroducción de 1 500 iguanas terrestres a la isla Santiago. El objetivo es brindar a esta especie un mejor desarrollo en sus condiciones de vida, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

Los ejemplares fueron trasladados desde la Isla Seymour, de menor superficie y con recursos limitados para su supervivencia futura.

Para Carlos Ortega, director del Parque Nacional Galápagos, se trata de un proceso de alta importancia para la conservación. Explicó que la reintroducción de iguanas terrestres no solo devuelve un herbívoro esencial a su hábitat, sino que contribuye a aliviar la sobrepoblación en Seymour Norte.

"Cuando las iguanas llegan a su destino; y después de un cuidadoso proceso de liberación, deberán buscar sus propios recursos sin recibir alimentación suplementaria, lo que favorece a su proceso de adaptación", explicó Inés María Manzano, ministra de Ambiente y Energía.

Una cuarentena estricta previo a su traslado

El MAE detalló que esta actividad se desarrolló en tres fases, la última culminó el 8 de octubre, y siguieron un mismo procedimiento: en la Isla Seymour se seleccionaron iguanas en buen estado de salud y con condición corporal adecuada.

Antes de su liberación, pasan entre 15 y 20 días en cuarentena en las áreas de adaptación y cuarentena en las instalaciones del Parque Nacional Galápagos, en la isla Santa Cruz, en donde se evalúa su salud, se registran datos morfométricos, se les implanta un microchip para su monitoreo y se asegura que hayan eliminado semillas ingeridas.

Este protocolo garantiza que lleguen a Santiago en óptimas condiciones y sin riesgos biológicos para el ecosistema.

Una vez cumplido el tiempo establecido para la cuarentena, las iguanas son trasladadas a la isla Santiago vía marítima durante las primeras horas del día para evitar la exposición a altas temperaturas y reducir el riesgo de estrés térmico en los individuos.

