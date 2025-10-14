1 500 iguanas terrestres fueron reintroducidas a la Isla Santiago, en el archipiélago de Galápagos

Entre agosto y octubre de 2025, guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y técnicos de Galápagos Conservancy, realizaron la reintroducción de 1 500 iguanas terrestres a la isla Santiago. El objetivo es brindar a esta especie un mejor desarrollo en sus condiciones de vida, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

Los ejemplares fueron trasladados desde la Isla Seymour, de menor superficie y con recursos limitados para su supervivencia futura.

LEA: 129 hectáreas de naturaleza fueron declaradas Bosque y Vegetación Protectores en Manabí

Para Carlos Ortega, director del Parque Nacional Galápagos, se trata de un proceso de alta importancia para la conservación. Explicó que la reintroducción de iguanas terrestres no solo devuelve un herbívoro esencial a su hábitat, sino que contribuye a aliviar la sobrepoblación en Seymour Norte.