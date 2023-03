En Ecuador, el precio de la cubeta de 30 huevos ha incrementado. Solo en los mercados de Guayaquil, una cubeta se puede vender hasta en cinco dólares.

Según comerciantes, los proveedores les dicen que el alza se debe a la gripe aviar, que hasta inicios de marzo había cobrado la vida de 1,2 millones de aves en Ecuador.

No obstante, el ministro Izaguirre aseguró que la producción de huevos no está comprometida, por lo que no veía razón para que suba el precio de los mismos.

En Ecuador se producen unos 4.800 millones de huevos cada año.