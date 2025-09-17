Ecuador
17 sep 2025 , 15:57

Hospital Pablo Arturo Suárez: pacientes padecen peor alimentación por la falta de pago a personal de nutrición

Este caso en el hospital Pablo Arturo Suárez no es aislado. En menos de un mes, cuatro hospitales públicos han paralizado servicios por la falta de pago.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Karla Delgado
Canal WhatsApp
Newsletter

La crisis en la red pública de salud de Ecuador se agudiza. A la escasez de medicinas e insumos en los hospitales, se suma la de alimentos.

En el hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, los guardias, personal de limpieza y de nutrición salieron este miércoles a protestar llevan meses trabajando sin sueldo porque el Estado no paga las empresas externas que brindan estos servicios.

Le puede interesar: John Reimberg, ministro del Interior: "el país estaba entregado, hasta el gobierno pasado, a las mafias"

En esta casa de salud trabajan 123 guardias. Ellos denuncian que acumulan cuatro meses sin recibir salario pese a que cumplen labores de alto riesgo al custodiar diariamente a personas privadas de la libertad que llegan para ser atendidas.

El panorama es aún más grave para el personal de nutrición, ocho meses sin cobrar, la consecuencia inmediata no solo es el impacto para sus bolsillos sino para los propios pacientes quienes han visto como la dieta hospitalaria se reduce semana tras semana.

"Me da un poco de dignación no tener que dar de comer a los pacientes. Se ha hecho muchas restricciones, por ejemplo, en el tema de las proteínas, les estamos dando tortilla de huevo. Se les ha quitado los jugos", contó el chef del hospital, Édison Venegas.

Lea también: El fantasma del paro se diluye porque las organizaciones sociales están fraccionadas

Advirtiendo que en pocos días será imposible sostener el servicio, el personal de limpieza enfrenta la misma situación, deudas acumuladas y el incertidumbre de no saber cuándo recibirán sus ingresos.

Mientras tanto, los pacientes viven el deterioro diario del hospital, faltan medicinas, faltan insumos, no hay turnos.

El hospital Pablo Arturo Suárez no es un caso aislado. En menos de un mes, cuatro hospitales públicos han paralizado servicios por la falta de pago mientras la promesa de una solución sigue en el aire.

Temas
Salud
Ministerio de Salud
Nutrición
hospital
medicinas
sueldos impagos
Quito
Noticias
Recomendadas