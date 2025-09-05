Ecuador
05 sep 2025 , 16:12

Un hombre quiso meter a Ecuador 136 celulares ocultos en el interior de un vehículo

Tras pasar la frontera desde Colombia, un carro fue retenido para controles. En su interior se encontraban celulares ocultos en distintos compartimentos, como en las llantas y el motor.

   
    Foto de un auto con celulares ocultos en distintos compartimentos, tras cruzar el Puente Internacional de Rumichaca.( Cortesía )
Un carro con placa ecuatoriana fue retenido con 136 celulares en su interior, valorados en más de USD 30 mil, tras cruzar el Puente Internacional de Rumichaca desde Colombia.

Según información del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), el conductor se había resistido al control y quiso acelerar, pero uno de los funcionarios logró apagar el automotor.

Los servidores relataron que la multitud comenzó a aglomerarse en el sitio para impedir el control, por lo que remolcaron el carro a las bodegas de Aduanas en Tulcán, Carchi, con ayuda de la Policía Nacional.

Imagen de los celulares hallados en un vehículo que cruzó el Puente Internacional de Rumichaca.
Imagen de los celulares hallados en un vehículo que cruzó el Puente Internacional de Rumichaca. ( Cortesía )

Allí revisaron minuciosamente cada compartimento, como el motor y el espacio por encima de las llantas, y encontraron más de 100 dispositivos móviles.

Senae detalló que el hombre no tenía documentos de ingreso legal de ninguno de los celulares, por lo que la mercadería y el vehículo fueron aprehendidas.

