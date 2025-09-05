Un hombre quiso meter a Ecuador 136 celulares ocultos en el interior de un vehículo

Un carro con placa ecuatoriana fue retenido con 136 celulares en su interior, valorados en más de USD 30 mil, tras cruzar el Puente Internacional de Rumichaca desde Colombia.

Según información del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), el conductor se había resistido al control y quiso acelerar, pero uno de los funcionarios logró apagar el automotor.

Los servidores relataron que la multitud comenzó a aglomerarse en el sitio para impedir el control, por lo que remolcaron el carro a las bodegas de Aduanas en Tulcán, Carchi, con ayuda de la Policía Nacional.