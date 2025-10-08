Un helicóptero de la Aviación del Ejército sufrió un accidente en Imbabura

Un helicóptero del Ejército Ecuatoriano sufrió un accidente la mañana de este miércoles en el sector de Buenos Aires, en Urcuquí - Imbabura, una zona caracterizada por presencia de organizaciones delictivas y mafias que controlan la minería ilegal.

Un reporte preliminar del Ejército indica que el helicóptero Ecureuil sobrevolaba el trayecto entre la Mina el Olivo y el sector conocido como la Mina Antigua.

Una de las posibles causas del siniestro es que la aeronave quedó enredada en los cables tensados en la zona para extraer material aurífero de manera ilegal por medio de poleas.

En un parte policial se indica que personal del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, Cuerpo de Bomberos de Pimampiro y personal del Ministerio de Salud acudieron a socorrer a los dos tripulantes y dos pasajeros heridos, sin detallar el estado de salud de cada uno. Se desconoce la misión que cumplían los militares.

En ese documento se indica que la zona es montañosa y de difícil acceso, que no existe conexión celular y las bases policiales o militares más cercanas quedan a una hora de camino.

Un helicóptero Bell se accidentó el 6 de mayo del 2024 en una operación militar entre Guayaquil y Salinas. Los dos ocupantes murieron.

10 días antes, un helicóptero del Ejército, mi 171 de origen ruso, cayó en la selva de Pastaza. Sus ocho ocupantes fallecieron.