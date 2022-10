Guillermo Lasso: "la pandemia ha terminado en Ecuador"

El presidente Guillermo Lasso informó, la noche de este lunes 3 de octubre del 2022, que la pandemia del covid-19 ha terminado en todo el país. Lo hizo durante una entrevista televisiva.

"Esta es una decisión que se la va a tomar en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE Nacional), junto con el Ministerio de Salud", expresó el Jefe de Estado. Añadió que la medida será oficializada en una semana o 10 días como máximo.

Apuntó que no habrá límites sobre el uso de mascarillas. Además, no existe la prioridad de concentrar esfuerzos en la vacunación. "Volvemos a la normalidad prepandemia", precisó el Primer Mandatario. No obstante, enfatizó que "debemos cuidarnos de todo tipo de enfermedades".

