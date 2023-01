Gremios de trabajadores se oponen a la posesión de Richard Gómez como vocal del Consejo Directivo del IESS

Llegó al IESS y tomó posesión de su despacho, Richard Gómez, de la Central Unitaria de los Trabajadores, es el representante de los afiliados y jubilados ante el Consejo Directivo del Seguro Social.

Lo hizo en medio de una disputa con una parte de los gremios de trabajadores que llevaron el tema ante la justicia y esperan que este viernes un Juez del Cantón Mejía, en Pichincha, les de la razón e impida que Gómez se mantenga en el cargo.

Adicionalmente tienen en trámite un recurso de apelación ante la Superintendencia de Bancos, organismo que inicialmente calificó la idoneidad de Gómez.

Es que según los gremios Gómez no cumple los requisitos para ocupar ese puesto porque no tiene 10 años de ejercicio profesional ni el mismo tiempo de ocupar un cargo directivo.

En la batalla por esa representación se suma la denuncia penal planteada contra Gómez en la Fiscalía.

"Se acaba de configurar lo que habíamos planteado en nuestra denuncia penal por usurpar cargo que no le compete, por simulación de funciones públicas que no podían haberse dado en vista de que no estaba legalmente posesionado", así lo indicó Nelson Erazo, Presidente del FUT.

Ahora se analiza si también cabe alguna responsabilidad de los otros dos miembros del Consejo Directivo o algún funcionario del IESS por haber permitido la posesión de Gómez.

Lea también: Continúa la pugna por el representante de los trabajadores en el directorio del IESS

Las nuevas acciones se definirán en una Asamblea Nacional que se realizará este sábado.

"Nosotros con toda la ética y todo el respaldo popular vamos hacer la defensa que sea necesaria porque no podemos permitr que un pícaro como Gómez esté al interior del Consejo Directivo del IESS", así lo dijo Édgar Sarango, Presidente Federación de Trabajadores.

Por lo pronto el Seguro Social Campesino iniciará movilizaciones este 11 de enero a las que el resto de organizaciones se sumarán el 19 de enero.