Gobierno prepara Ley de Oportunidades que busca reducir el desempleo

Una Ley de Oportunidades para reducir el desempleo presentará el Gobierno en los próximos días. El ministro de trabajo Patricio Donoso contó algunos aspectos que estarán incluidos en este proyecto que no reemplazará al Código del Trabajo.

Es que 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo, y por eso el ministro de Trabajo Patricio Donoso, señala que el objetivo es bastante claro: "facilidad para contratar a más personas".

Guillermo Lasso prometió crear dos millones de empleos en 4 años de gobierno, para empezar, se remitirá un proyecto de ley que elimina trabas y que genera incentivos.

La propuesta de proyecto de Ley de Oportunidades no busca sustituir al Código del Trabajo. "No modificará las condiciones de quienes tienen empleo... apunta a quienes no lo tienen, a los que quieren contratar pero resulta tan complejo", asegura el ministro, quien ya adelantó reuniones con la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores.

También dialogará con empleadores y emprendedores para que sepan que no habrá precarización, que se trata de nuevas modalidades de contratación y que no contempla un Código que aunque con modificaciones tiene 75 años de vigencia.

El ministro destacó, además, para quienes todavía no lo tienen claro: el incremento del salario a 500 dólares no es para ahora, será de a poco. Y así se apuntará el nuevo Gobierno a ir solucionando dos problemas sociales: que no hay trabajo y que se gana poco.