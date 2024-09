Apagones en Ecuador: solo hay dos vías, una es que llueva y la otra seguir con los cortes de luz

En el Ministerio de Energía y Minas se realiza una rueda prensa hoy, lunes 23 de septiembre de 2024, para informar sobre la crisis energética e hídrica que atraviesa el país. La situación es complicada por el estiaje y la falta de planificación en la difusión de los cronogramas de racionamiento. Por eso, la ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, quien actualmente también es presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Inés Manzano, pidió disculpas a la ciudadanía por entregar tarde la información.

Intervinieron Manzano junto al ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves. La funcionaria dijo que se están manejando tres criterios: incendios forestales, déficit hídrico y seguridad alimentaria. "Ya hubo reducción de incendios y ya se registraron lluvias en varias provincias en las últimas 24 horas como Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Carchi, El Oro, Cañar, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Azuay, donde hubo lluvias con un rango inferior a 10 milímetros por día. Con mayor magnitud en Orellana, Cañar, Loja, Sucumbíos y Napo". Sin embargo, esas precipitaciones no han ayudado a mejorar la cota en las hidroeléctricas.

Del 23 al 25 de septiembre en el país habrá lluvias y focalizadas en la cordillera. Del 26 al 29 se reportarán precipitaciones en todo el corredor andino. Dijo que no ha llovido desde hace 71 días en el país.

Goncalves también pidió disculpas por no anunciar las medidas que el Gobierno ha tomado de forma responsable para afrontar la crisis. Se debe a que estaba fuera del país en un tema personal médico y volvió al país, esta madrugada. "Hoy no les tengo buenas noticias y este Gobierno no va a mentir. Afrontaremos la situación con honestidad y transparencia (...) La tarea estratégica es manetener el embalse de Mazar para tener control sobre el sistema energético nacional y las horas de racionamientos para mantener el nivel". Solo hay dos opciones para controlar el embalse. Una es que llueva y eso no se lo puede controlar, porque la situación de cambio climático global es grave. La otra es seguir con los apagones.

