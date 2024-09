Los apagones no se cumplen en los horarios previstos

El Gobierno Nacional no ha cumplido con los horarios de cortes de luz que publicó cerca de la medianoche de este domingo 22 de septiembre. Hay zonas que han sufrido apagones en horarios que no estaban contemplados por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y otras donde no han existido cortes del servicio.

Los apagones debían iniciar en gran parte del país a las 06:00, pero eso no se respetó. En Quito y Guayaquil, por ejemplo, hubo zonas que tenían energía esta mañana, aun cuando se les había anunciado que su servicio se iba a interrumpir. Los cortes han ocurrido paulatinamente.

En la provincia de Esmeraldas sucedió lo mismo. En Atacames, se suspendió el servicio de energía desde las 09:00 y en Muisne desde las 08:00. En ambas zonas debía cortarse la luz a las 06:00. En los cantones San Lorenzo y Rioverde debía interrumpirse el servicio a las 10:00, pero aún contaba con luz hasta esa hora.

En Machala, provincia de El Oro, se había anunciado cortes a partir de las 06:00, pero hasta las 10:00 no había apagón.

En la provincia de Loja, en cambio, los cortes de luz iban a iniciar a las 00:00 de este lunes, pero tampoco se ha respetado. "Estos horarios y sectores están sujetos a cambios establecidos por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), que dependerán del perfil de carga a nivel nacional", respondieron desde la Empresa Eléctrica Regional del Sur, la compañía que suministra electricidad a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe

Mientras que, en Carchi, donde los cortes estaban programados a partir de las 06:00, hubo sectores que no tuvieron luz desde este domingo 22 de septiembre. En el centro y sur de Tulcán, y en el cantón Espejo, se interrumpió el servicio de manera imprevista.

La época seca ha desnudado la crisis en el sector eléctrico del país debido a la bajada de los caudales que alimentan a las principales centrales hidroeléctricas y la falta de previsión de las autoridades del sector eléctrico.

Más de dos tercios de la matriz eléctrica de Ecuador corresponden a las fuentes hidroeléctricas, sobre todo de las centrales Coca Codo-Sinclair, la más grande con 1 500 megavatios de potencia, y la planta del río Paute, que genera unos 1 000 megavatios y que es una de las más golpeadas por la sequía.

Cada hora de racionamiento eléctrico provocaría en el país pérdidas por unos 12 millones de dólares, según una estimación del Ministerio de Energía y Minas.