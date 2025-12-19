Más de 4 000 plantas de banano han sido destruidas en Santa Rosa, El Oro, por el Fusarium Raza 4

Luego de tres meses y medio de vigilancia técnica y reserva informativa, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) confirmó oficialmente la presencia del hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T) en una finca bananera de la provincia de El Oro. Aunque a simple vista la amenaza no se percibe, el patógeno ya está presente en el sector El Quemado, en el cantón Santa Rosa.

La hacienda afectada permanece confinada. El terreno fue sellado con plástico y urea, y más de 4 000 plantas de banano han sido eliminadas como parte del protocolo de contención. A diario, vehículos y personas son sometidos a procesos de desinfección, mientras técnicos especializados vigilan un amplio radio para evitar la propagación del hongo.

Según Agrocalidad, pese a la detección del patógeno, la finca continúa en producción y esta semana despachó 250 cajas de banano. En paralelo, la Prefectura de El Oro reforzó los muros de contención del predio para prevenir inundaciones que podrían dispersar el hongo hacia otras zonas productivas.

Actualmente, 18 técnicos operan en tres anillos de fumigación, donde cada día se desinfecta a cerca de 100 vehículos y 300 personas que ingresan al área de producción. A este despliegue se suman 25 funcionarios adicionales, encargados de mantener una vigilancia permanente en un radio de cinco kilómetros y de ejecutar controles en aproximadamente 5 000 hectáreas de banano del cantón.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ni de Agrocalidad ha detallado cómo se aplicará la emergencia fitosanitaria, que según un comunicado difundido por el Gobierno Nacional la noche del jueves, tendrá una duración de seis meses.

Productores bananeros expresan preocupación por la limitada información oficial y aseguran que aún no tienen claridad sobre la dimensión real del problema. "Son 300 000 plazas de empleo directas y alrededor de dos millones de ecuatorianos que dependen de la actividad bananera", señaló un productor a Ecuavisa.

El riesgo es alto. La contención del Foc R4T ya está en marcha en El Oro y, advierten los expertos, cada día cuenta.