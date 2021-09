Fondo de Salud del IESS con recursos hasta octubre, dice el representante de los empleadores

Y aunque precisa que no es que se dejará de atender a pacientes, el IESS no tendría cómo pagar "algunas obligaciones".

"En el mes de octubre el saldo que tenemos en el fondo es de apenas 23.000 dólares. No hay recursos para sostener todos los gastos que genera el Fondo de Salud, dígase en estos los gastos para los afiliados, para los hijos de los afiliados, para los jubilados y para las enfermedades catastróficas", indicó Rodríguez.

¿Qué es el Fondo de Salud?

Según explica revista Vistazo en un reportaje publicado el pasado 6 de septiembre, el Fondo de Salud del IESS es un capital que sirve para brindar servicios de medicina preventiva, consultas, exámenes clínicos, cirugías, hospitalización, medicamentos, maternidad, atención odontológica, rehabilitación y tratamiento de enfermedades catastróficas.

El Estado y los trabajadores contribuyen (o deberían contribuir) mensualmente para la sostenibilidad de este fondo, sin embargo solo el Gobierno debe más de 7.600 millones de dólares al IESS. De esa cantidad, 4.300 millones corresponden al Fondo de Salud.

Por otro lado, los empleadores también deben al IESS. Las deudas patronales sumarían USD 1.200 millones. De ese rubro, 350 irían al Fondo de Salud.

"Es una deuda que lamentablemente no ha sido pagada de forma oportuna. No se ha hecho constar en las proformas presupuestarias. De hecho, han pasado varios años y todavía no se ha podido determinar el monto de la deuda que mantiene el Estado con el Seguro de Salud por atenciones a personas con enfermedades catastróficas y jubilados", indica Patricia Borja, una experta en temas de seguridad social consultada por Ecuavisa.

La deuda del Estado con el IESS ha ido aumentado en gran parte porque, según informes, las decisiones políticas de los gobiernos de turno han obligado al Instituto a atender a personas que no aportan al Seguro.

"El primer ejemplo fue el Seguro Social Campesino masificado en los años ochenta y que protege a la población rural y a la dedicada a la pesca artesanal. En este sistema, el jefe de familia afiliado aporta apenas 2,26 dólares mensuales con los cuales su grupo familiar tiene derecho a prestaciones de salud y maternidad", señala Vistazo en su investigación.

Este miércoles el mandatario Guillermo Lasso designó a Francisco Cepeda Pazmiño como nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS. Rodríguez espera reunirse con él lo más pronto posible para intentar buscar una solución a los problemas que enfrenta la institución, además -asegura- pedirá una reunión urgente con el ministro de Economía y Finanzas.