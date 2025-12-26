Fiscalía allana empresa eléctrica en Loja por contrato fallido con Progen

La Fiscalía realizó este 26 de diciembre un allanamiento en las dependencias de la <b>Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (Eerssa)</b>, en<b> Loja</b>, en el marco de una investigación por un contrato fallido<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/progen target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/transparencia-aprueba-informe-progen-exime-responsabilidades-JM10587538 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/progen-generacion-electrica-astrobryxa-FM10581015 target=_blank></a>