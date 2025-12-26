Fiscalía allana empresa eléctrica en Loja por contrato fallido con Progen

La Fiscalía realizó este 26 de diciembre un allanamiento en las dependencias de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (Eerssa), en Loja, en el marco de una investigación por un contrato fallido entre Progen y el Consorcio Térmica Catamayo.

La noticia la dio a conocer la Contraloría General del Estado, porque la entidad también realiza un examen especial en el marco de sus competencias.

Aún falta la publicación del informe, pero el contralor Mauricio Torres dijo que "existirían responsabilidades administrativas, civiles e indicios de penal".

El Consorcio Térmica Catamayo adjudicó un contrato de USD 20,1 millones a la empresa estadounidense Progen para la repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo, pero esto no ocurrió.

Es el tercer contrato que Progen incumplió en Ecuador. Los dos anteriores fueron en Quevedo y El Salitral. También son objeto de investigación por parte de Fiscalía en el caso Apagón.

