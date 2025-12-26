Ecuador
26 dic 2025 , 13:52

Fin de año 2025: todo lo que se debe saber sobre el feriado de cuatro días

El feriado por Año Nuevo en Ecuador se extiende del 1 al 4 de enero de 2026

   
  • Fin de año 2025: todo lo que se debe saber sobre el feriado de cuatro días
    Foto referencial a monigotes de fin de año( Archivo )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
El feriado por Año Nuevo en Ecuador se extenderá desde el jueves 1 de enero hasta el domingo 4 de enero de 2026. El presidente Daniel Noboa, mediante decreto presidencial, ratificó que el feriado será obligatorio y no recuperable en todo el territorio nacional.

Las entidades estatales, como el Registro Civil, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Empresa Eléctrica Quito, no brindarán atención al público durante los cuatro días de feriado nacional.

LEA: Fin de año 2025: Daniel Noboa y Nicolás Maduro, entre los personajes favoritos para las caretas y monigotes

En el caso de las entidades privadas que hagan trabajar a sus servidores durante estos días de asueto, deberán realizar el pago correspondiente por laborar en feriado, que en Ecuador equivale al doble por cada hora trabajada.

Las entidades bancarias no atenderán de forma presencial en sus sucursales a escala nacional. Sin embargo, mantendrán habilitados sus canales digitales, atención telefónica y los servicios disponibles en tiendas de barrio autorizadas.

Los servicios de emergencia, como Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, ambulancias y hospitales, mantendrán su atención para emergencias y urgencias, tanto en las unidades del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Pico y Placa en Quito

Una de las principales dudas sobre las restricciones de movilidad en la capital es si durante el feriado aplica el Pico y Placa. El Municipio de Quito confirmó que la medida no estará vigente durante los días de asueto.

LEA: Estos son los feriados obligatorios para el 2026 en Ecuador

A esto se suma que el 31 de diciembre, aunque es un día laborable en Ecuador, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dispuso que este miércoles no se aplique el Pico y Placa en ninguna de sus dos franjas horarias.

Temas
feriado Ecuador
Año nuevo
descanso
feriado
asueto
feriado año nuevo
2026
Ecuador
Noticias
