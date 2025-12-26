Fin de año 2025: todo lo que se debe saber sobre el feriado de cuatro días

El feriado por Año Nuevo en Ecuador se extenderá desde el jueves 1 de enero hasta el domingo 4 de enero de 2026. El presidente Daniel Noboa, mediante decreto presidencial, ratificó que el feriado será obligatorio y no recuperable en todo el territorio nacional.

Las entidades estatales, como el Registro Civil, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Empresa Eléctrica Quito, no brindarán atención al público durante los cuatro días de feriado nacional.

En el caso de las entidades privadas que hagan trabajar a sus servidores durante estos días de asueto, deberán realizar el pago correspondiente por laborar en feriado, que en Ecuador equivale al doble por cada hora trabajada.

Las entidades bancarias no atenderán de forma presencial en sus sucursales a escala nacional. Sin embargo, mantendrán habilitados sus canales digitales, atención telefónica y los servicios disponibles en tiendas de barrio autorizadas.

Los servicios de emergencia, como Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, ambulancias y hospitales, mantendrán su atención para emergencias y urgencias, tanto en las unidades del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).