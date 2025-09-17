Ecuador
17 sep 2025

Más de 58 000 servidores públicos serán evaluados desde octubre

El Ministerio del Trabajo presentó la guía para llevar a cabo este proceso piloto, que no implicará sanciones ni despidos.

   
Registro
Televistazo y Redacción
Entre octubre y noviembre serán evaluados más de 58 000 servidores de 74 instituciones públicas. Hoy, el Ministerio del Trabajo presentó la guía para llevar a cabo este proceso piloto, que no implicará sanciones ni despidos, según las autoridades de esa cartera de Estado.

El reglamento para evaluar a funcionarios públicos está listo: 58 475 servidores de 74 instituciones de la Función Ejecutiva serán parte de este primer proceso que empezará en octubre.

Se medirán: resultados institucionales cuya calificación máxima será 35 %, eficiencia individual 40 %, servicios prestados a la ciudadanía 15 % y servicios prestados a usuarios dentro de la misma institución pública 10 %.

Los cuatro parámetros suman el 100 %, pero el Ministerio del Trabajo ha previsto un bono del 1 % si el servidor contribuye de forma destacada. También se puede restar el 1 % si incumple las normas internas o tiene un mal comportamiento.

Las unidades de Talento Humano determinarán los indicadores de evaluación en cada institución pública. Pero, en general, tendrán relación con el cumplimiento de metas, calidad de los productos o servicios entregados, conocimientos y competencias técnicas.

Se medirá también la satisfacción ciudadana, considerando los tiempos de atención y resolución de trámites, denuncias de los usuarios y resultados de encuestas. En el caso de los servidores públicos que no trabajan directamente en atención a los ciudadanos, se aplicará otro método.

La escala de calificación será: excelente, para quienes obtengan entre 90 % y 100 %; muy bueno, entre 80 % y 89 %; satisfactorio, entre 70 % y 79 %; regular, entre 60 % y 69 %; e insuficiente, si la calificación es menor a 60 %.

Quienes tengan calificación insuficiente enfrentarán sumarios administrativos que pueden concluir con el despido, aunque eso será desde el próximo año.

El plan piloto se aplicará hasta noviembre de este año. En enero y julio de 2026 se harán las evaluaciones en las que sí se aplicarán las sanciones.

