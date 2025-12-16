Estudio revela que ningún ecosistema ecuatoriano está libre de contaminación plástica

El primer estudio nacional sobre el impacto de la contaminación plástica en su biodiversidad, determinó que "ningún ecosistema ecuatoriano está libre de contaminación plástica", presentado este martes 16 de diciembre de 2025, por el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF Ecuador y la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos.

La investigación registra impactos sobre más de 96 especies, y se concentran en aves que equivale al 29,4 % de los casos, seguidas por mamíferos y peces, 17,6 % cada uno y reptiles con el 11,8 %.

De acuerdo a la WWF, Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta, que enfrenta una crisis que avanza de manera silenciosa: la contaminación plástica.

"Latinoamérica y el Caribe es la región con la mayor pérdida de biodiversidad del mundo: un 95 % en los últimos 50 años. La contaminación plástica acelera esta caída", dijo María Rivadeneira, Gerente de Políticas y Gobernanza de WWF-Ecuador.

El estudio, realizado junto a la Universidad San Francisco de Quito, revela que ningún ecosistema ecuatoriano está libre de contaminación plástica, subrayó la WWF al anotar que los residuos plásticos degradan hábitats esenciales, amenazan a especies vulnerables y debilitan servicios ecosistémicos claves como la pesca, la purificación del agua y la fertilidad del suelo.

