Estado de las vías en Ecuador: 26 carreteras están cerradas este sábado 18 de octubre; el paro aún afecta principalmente a Imbabura

26 vías del país están completamente cerradas al tránsito vehicular, mientras que otras 34 están parcialmente habilitadas este sábado 18 de octubre, según datos del ECU 911. Deslizamientos de tierra, socavamientos, hundimientos de calzada y bloqueos por manifestaciones impiden circular por esas carreteras.

En la Sierra centro y sur, Azuay, Cotopaxi, Loja y Chimborazo presentan complicaciones.

En Azuay, la vía Cuenca–Girón–Pasaje continúa cerrada en el kilómetro 128, mientras que las rutas Cuenca–Molleturo–Naranjal y Cuenca–Guarumales–Macas están parcialmente habilitadas por deslizamientos y trabajos en varios tramos.

En el norte del país, Imbabura y Carchi registran los mayores cierres, principalmente por manifestaciones, en el contexto del paro. En la primera, más de diez tramos —entre ellos la E-35 en cantones como Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante— permanecen bloqueados. En Carchi, la vía El Ángel–Mira–Mascarilla está cerrada por la presencia de obstáculos en la calzada.

En Loja, el tránsito también se mantiene limitado: la vía Saraguro–Cuenca está cerrada, mientras que rutas como Celica–Alamor y Cariamanga–Espíndola presentan paso parcial por deslizamientos y socavones.

En Cotopaxi, la carretera Pujilí–La Maná permanece cerrada, y las vías Latacunga–Pujilí y Zumbahua–Latacunga operan con restricciones debido a hundimientos y taludes inestables.

En Chimborazo, el eje Riobamba–Cebadas–Macas registra un socavamiento que obliga a circular con precaución.