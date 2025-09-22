Esmeraldas, Atacames y Rioverde regresan a clases presenciales este martes 23 de septiembre

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que las <b>comunidades educativas de Esmeraldas, Atacames y Rioverde</b> retornarán a <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/clases-virtuales-esmeraldas-agua-potable-FB10116311 target=_blank>clases presenciales</a></b> a partir de este martes 23 de septiembre. La<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/70-detenidos-especulacion-productos-alza-diesel-FF10156605 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/paro-nacional-estado-carreteras-ecuador-22-septiembre-JF10150810 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>