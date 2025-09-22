Esmeraldas, Atacames y Rioverde regresan a clases presenciales este martes 23 de septiembre

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que las comunidades educativas de Esmeraldas, Atacames y Rioverde retornarán a clases presenciales a partir de este martes 23 de septiembre.

La orden se tomó después se reestableciera el servicio de agua potable en la zona. "Agradecemos a estudiantes, familias y personal educativo por su comprensión", dijeron.

La interrupción del servicio de agua potable se produjo el 11 de septiembre, por la avería del transformador que permite el funcionamiento de la planta de tratamiento que abastece a esas tres ciudades.

La prestación de ese aparato por parte del Municipio de Guayaquil permitió que el agua regresara a los hogares esmeraldeños desde el viernes 19 de septiembre.

Por otro lado, en la región Sierra, seis distritos de educación dtendrán clases no presenciales debido a las manifestaciones que se registran por el paro nacional a causa de la eliminación del subsidio al diésel.