15 sep 2025 , 11:30

Clases virtuales en Esmeraldas, Rioverde y Atacames por falta de agua

La suspensión del servicio de agua potable en Esmeraldas, Atacames y Rioverde obligó al Ministerio de Educación a disponer clases virtuales.

   
    Imagen de archivo de estudiantes en una escuela de Esmeraldas. ( Cortesía )
Desde este lunes 15 de septiembre, los cantones Rioverde, Atacames y Esmeraldas debieron acoger las clases en modalidad virtual debido a la suspensión del servicio de agua potable. La causa de la interrupción fue la avería del transformador que permite el funcionamiento de la planta de tratamiento que abastece a estas tres ciudades.

"El proceso educativo se desarrollará bajo la modalidad no presencial hasta nuevo aviso", informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura en un comunicado.

La mañana del domingo, a las 09:00, llegó a la planta ubicada en la parroquia San Mateo el transformador prestado por el Municipio de Guayaquil, con el fin de retomar el suministro de agua potable lo antes posible. El equipo averiado, con ocho años de uso, fue desmontado durante cinco horas por 20 técnicos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Ese transformador, junto con otro que permanecía dañado desde la administración anterior, será trasladado a Ambato para su reparación por parte de la empresa Ecuatran. El costo de los trabajos asciende a USD 300 000.

Las autoridades estiman que la instalación del transformador prestado tomará hasta el martes 16 de septiembre, ya que es necesario realizar varias pruebas técnicas antes de restablecer plenamente el servicio.

Mientras tanto, la Cruz Roja de Esmeraldas instaló una planta de tratamiento móvil con capacidad para procesar 15 000 litros de agua por hora. A la par, el Municipio de Esmeraldas mantiene la distribución mediante tanqueros en los tres cantones afectados.

