Escasez de vacunas en algunas parroquias cercanas a Quito; adultos mayores aún no han sido inmunizados

Ecuavisa viajó hasta Pacto en el noroccidente de Pichincha y evidenció cómo muchos adultos mayores de la zona aún no han sido inmunizados. Mientras en Quito por estos días ya se inmuniza a personas entre 55 y 49 años en contra del COVID-19, en esta parroquia, muy cerca de la capital, hay adultos mayores que siguen esperando la vacuna.

Muchos de ellos desconocen por completo como acceder a ella, es el caso de doña Esperanza de 67 años. En esta parroquia en donde habitan más de 7 mil habitantes, no se habla de ausentismo, la gran mayoría quiere vacunarse, pero no tienen donde hacerlo, más aún en el caso de adultos mayores que no pueden trasladarse a las grandes ciudades a inmunizarse.

En esta parroquia más de 80 adultos mayores todavía no han conseguido la tan anhelada protección. Tampoco han llegado las brigadas móviles destinadas a socorrer a personas que como Olga no pueden movilizarse. Ella dice que consiguió vacunarse gracias a la intervención de la Junta Parroquial, de lo contrario afirma aún estaría esperando.

El presidente del Gobierno Rural de Pacto explica que al principio el Ministerio de Salud destinó un punto de vacunación en este lugar, sin embargo luego fue retirado, lo que dificultó el proceso. Pero asegura que no es la única parroquia que atraviesa por estas dificultades en otras zonas, ahora mismo hay faltas de dosis y de información.