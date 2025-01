El descenso de Ecuador del puesto 48 al 76 en TasteAtlas en solo un año es significativo. Aunque los rankings de este tipo no reflejan necesariamente el momento que vive un país en cuanto a su gastronomía, este retroceso no coincide con el panorama actual de la cocina ecuatoriana, que ha logrado importantes hitos en los últimos meses. Por ejemplo, Quito ha visto cómo varios de sus restaurantes entraban en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, según The World’s 50 Best. Además, la provincia de Manabí fue reconocida como Región Gastronómica Mundial para el año 2026, lo que subraya la creciente proyección internacional de la gastronomía ecuatoriana.

LEA: El locro de papa es una de las mejores sopas del mundo, ¿en qué puesto está?

A pesar de estos avances, la cocina ecuatoriana sigue sin encontrar una visibilidad global sólida. Granda menciona que más allá de estas listas en las que se reflejan algunos de los platos ecuatorianos, “si uno viaja a España, nadie está hablando del encebollado como la mejor sopa de pescado. Estos rankings no ayudan, como se cree, a la promoción internacional, a veces solo nos hacen pensar que uno de nuestros platos está en la mirada internacional, pero en realidad eso no está pasando”.

Por su parte, Hernández considera que cuando se pone algo tan importante como la gastronomía del Ecuador en una especie de debate, “qué es mejor, qué región es mejor, quién hace mejor qué plato, nos desviamos del tema. Entonces hay que comenzar, desde todos los puntos de vista, a remar para un solo lado”.