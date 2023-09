El ausentismo bordea el 20% del padrón en cada proceso electoral. En las últimas elecciones 2,2 millones de personas no acudieron a las urnas. De ese número, no todos serán multados con el 10% de un salario básico (USD 45), como indica la Ley.

Otros deben pagar la sanción para obtener el certificado y realizar trámites.

"Yo siempre he sufragado, desde que comencé a sufragar, siempre lo he hecho. Y ahorita me salen las multas porque me tienen bloqueada en el SRI", señaló Glenda Torres.

Además, hay quienes presentan a las Delegaciones Provinciales documentos que indican que estuvieron fuera del país, pasaron una calamidad como enfermedad o lesiones que les impidieron moverse o tuvieron que enfrentar la muerte de un familiar en primer grado de consanguineidad, es decir: padres, hermanos, hijos o pareja.