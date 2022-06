¿El presidente Lasso puede pedir la renuncia al vocal del Consejo de la Judicatura?

El presidente Guillermo Lasso envió una carta al vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Muñoz, solicitándole la renuncia. Esta acción es calificada como un "desacierto", por decenas de comentarios en redes sociales y de acuerdo con el criterio de los abogados constitucionalistas Pamela Aguirre Castro y Paúl Córdova.

En el inicio de la misiva, el Primer Mandatario explica que el Consejo de la Judicatura se integra por los delegados de las diferentes funciones del Estado y dice que de esta manera existe un "adecuado equilibrio institucional".

A continuación indica que no existe un "vínculo" entre el vocal y el Presidente y que no se siente representado por las "actuaciones frente de la institución" y resalta que no fue designado durante su Gobierno.