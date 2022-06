Lasso pidió la renuncia al delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura

El presidente Guillermo Lasso pidió al representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, que renuncie porque no representa a la administración actual.

A través de una carta, el Primer Mandatario le dice a Muñoz que no existe vínculo entre él y el Gobierno. "No nos sentimos representados por sus actuaciones al frente de la institución", dice Lasso.

En una reunión con editorialistas de diario Expreso, este 3 de junio, el Presidente incluso dijo que de Muñoz "se escuchan muchas cosas en temas de corrupción".

Además, precisó que actúa alejado de principios éticos y que continúa utilizando el título de delegado del Ejecutivo y que espera que tenga la sensibilidad de renunciar.

Muñoz respondió este 4 de junio recordándole al Presidente que la Constitución no le otorga la facultad de solicitar la renuncia al cargo. Además dice coincide con Lasso en decir que no representa al Ejecutivo y que no "desea" hacerlo.

Finalmente pide la dimisión al cargo de Presidente del Ecuador, porque tampoco se siente representado por su "imposibilidad de cumplir con lo ofertado".