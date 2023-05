La Judicatura señaló que el juez nacional, Walter Macías , no informó al presidente de la Corte de Justicia sobre una denuncia que buscaba separar del caso Las Torres a un miembro del tribunal de juzgamiento . Por ello no se nombró a un reemplazo temporal y la causa se detuvo temporalmente.

El juez que lleva la investigación en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura fue suspendido por esa misma institución. La resolución responde a una denuncia presentada por Esteban Celi, hermano del ex Contralor Pablo Celi, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres.

Ahora el juez no podrá laborar en la Sala de lo Penal, de la Corte Nacional de Justicia por tres meses, tiempo en el que no percibirá sueldo. Con ello, ya no presidirá la audiencia de formulación de cargos en contra los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno, y el juez provincial Wladimir Jhayya.

La Fiscalía los acusará por tráfico de influencias por buscar apoyo en un proceso impulsado por la entonces presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo. Esta resolución se conoció un día después de que la Corte de Justicia rechazara una demanda de recusación de la vocal barreno, que buscaba apartar a Macías del caso, por enemistad manifiesta.

La suspensión del juez nacional contó con los votos de su excompañero y presidente de la Judicatura Wilman Teran y el vocal Xavier Muñoz. Barreno y Morillo se abstuvieron y el vocal Fausto Murillo votó en contra.