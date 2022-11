El Cotopaxi amanece con una fumarola de vapor de agua

La mañana de este 18 de noviembre se observó en el Volcán Cotopaxi una fumarola de vapor de agua que inició la tarde de ayer y alcanzó los 1800 metros de altura sobre el nivel de cráter, se dirige al suroriente.

Según el último reporte del Instituto Geofísico, el coloso mantiene una emisión continúa de gases y vapor. En el interior del volcán la actividad sigue en niveles bajos.

Además, recalcan que no está en un erupción y que esta columna de vapor no contiene tiene ceniza, por lo tanto, no afecta a ninguna población.