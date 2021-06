Ecuatorianos que se vacunaron en el exterior podrán registrarse en el CNE

El CNE habilitará un registro para aquellos ciudadanos ecuatorianos que ya se han vacunado en el exterior en contra de la COVID-19.

Según el directivo del CNE, Enrique Pita, que participó en la presentación oficial del plan de vacunación 9-100 que fue realizada en la Universidad Poltécnica Salesiana (UPS), por parte de autoridades del Ejecutivo, en la capital.

El funcionario señaló que se activó un sitio web para conocer información de la inmunización: lugarvacunacion.cne.gob.ec, donde se debe colocar el número de cédula y se verá dónde le corresponde vacunarse, y recordó que cada miércoles se actualiza.

Además, se conoció que se habilitará otra opción para aquellas personas que no consten en el registro de vacunación puedan ingresar su número de cédula, llenar un formulario y constar en el padrón de vacunación.

"Va a incorporar a los que estaban en el padrón pasivo, los que no votaron en las elecciones 2019 y también aquellos ecuatorianos que estando empadronados en el exterior han regresado al país y que no constan en el padrón local, nacional, no en el padrón de extranjeros", apuntó Pita.

FUENTE: EU