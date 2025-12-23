Ecuador
Ecuatoriano Lenin Iza es finalista en la Copa Mundial de Fotografía 2026 con una imagen del volcán Sangay

El fotógrafo quiteño Lenin Iza llegó a la final del World Photographic Cup 2026

   
    Fotografía del volcán Sangay finalista para La Copa Mundial de Fotografía 2026. ( Lenin Iza )
El fotógrafo y filmmaker quiteño, Lenin Iza, llegó a la final del Mundial de Fotografía 2026, según confirmó mediante un video publicado en sus redes sociales. El fotógrafo clasificó a la instancia final en la categoría Naturaleza.

La imagen finalista fue realizada en el volcán Sangay y, de acuerdo con el propio autor, su elaboración tomó cuatro años y ahora forma parte de los 10 finalistas del concurso. La final del certamen se llevará a cabo en Islandia, en abril de 2026, por lo que Iza solicitó el apoyo de sus seguidores para poder asistir a la ceremonia de premiación.

En su cuenta de Instagram, el fotógrafo y filmmaker comparte varias postales de la naturaleza ecuatoriana, entre ellas imágenes de los volcanes Cotopaxi, Chimborazo y Sangay, la migración de las ballenas jorobadas en Puerto López, así como la flora y fauna de la Amazonía.

"Para mí es un orgullo representar no solo al Ecuador, sino también a toda Latinoamérica en esta categoría." Lenin Iza, fotógrafo y filmmaker

¿Qué es La Copa Mundial de Fotografía 2026?

La Copa Mundial de Fotografía 2026 (WPC) es una competencia internacional por equipos nacionales, en la que fotógrafos profesionales de más de 30 países presentan sus mejores obras en distintas categorías.

El certamen está dividido en 10 categorías, entre ellas Retrato Natural, Retrato Ilustrativo, Boda, Comercial, Fotoperiodismo, Vida Silvestre, Paisaje, Deportes e Ilustración Digital. En cada categoría se otorgan medallas de oro, plata y bronce a nivel individual, cuyos resultados suman puntos para el ranking general del equipo nacional.

