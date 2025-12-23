Ecuatoriano Lenin Iza es finalista en la Copa Mundial de Fotografía 2026 con una imagen del volcán Sangay

El fotógrafo y filmmaker quiteño, Lenin Iza, llegó a la final del Mundial de Fotografía 2026, según confirmó mediante un video publicado en sus redes sociales. El fotógrafo clasificó a la instancia final en la categoría Naturaleza.

La imagen finalista fue realizada en el volcán Sangay y, de acuerdo con el propio autor, su elaboración tomó cuatro años y ahora forma parte de los 10 finalistas del concurso. La final del certamen se llevará a cabo en Islandia, en abril de 2026, por lo que Iza solicitó el apoyo de sus seguidores para poder asistir a la ceremonia de premiación.

En su cuenta de Instagram, el fotógrafo y filmmaker comparte varias postales de la naturaleza ecuatoriana, entre ellas imágenes de los volcanes Cotopaxi, Chimborazo y Sangay, la migración de las ballenas jorobadas en Puerto López, así como la flora y fauna de la Amazonía.