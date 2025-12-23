Galápagos cierra 2025 con inversión de USD 12,4 millones para conservación marina

El <b>Galápagos Life Fund </b>(GLF), entidad encargada de administrar los recursos del canje de deuda firmado por Ecuador en 2023 para la protección de las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/islas-galapagos target=_blank>islas Galápagos</a>, cerró 2025 con una inversión de <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/reserva-de-biosfera-galapagos-se-amplia-a-mas-de-20-millones-OJ10194820 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/loba-marina-cria-muelle-santa-cruz-galapagos-OH10179601 target=_blank></a>