Galápagos cierra 2025 con inversión de USD 12,4 millones para conservación marina

El Galápagos Life Fund (GLF), entidad encargada de administrar los recursos del canje de deuda firmado por Ecuador en 2023 para la protección de las islas Galápagos, cerró 2025 con una inversión de USD 12,4 millones destinada a reforzar la conservación marina, la gestión institucional y la participación comunitaria del archipiélago.

El fondo, según detallaron en un comunicado, destinó seis millones de dólares al Proyecto de Gobierno con el fin de fortalecer el sistema interinstitucional de control y vigilancia de la Reserva Marina de Galápagos (RMG) y la Reserva Marina Hermandad (RMH), en coordinación con distintas entidades del Estado.

Además, USD 3,8 millones se asignaron a proyectos comunitarios mediante subvenciones pequeñas, medianas y grandes para iniciativas de educación ambiental y pesca sostenible, en beneficio de organizaciones locales y de las cuatro islas pobladas de Galápagos.

Los otros USD 2,6 millones se destinaron al Plan de Asistencia Transitoria (TAP) de la Reserva Marina Hermandad, un programa orientado a acompañar al sector pesquero artesanal para adaptarse a las nuevas regulaciones, a través de capacitación, tecnología y fortalecimiento de capacidades.

"La inversión realizada este año refleja nuestro compromiso de largo plazo con Galápagos: proteger su biodiversidad marina, fortalecer a las instituciones responsables de su gestión y empoderar a las comunidades como protagonistas de la conservación, en línea con la planificación y los objetivos del fondo", señaló Mónica Calvopiña, directora ejecutiva del Galápagos Life Fund.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador. Por su alta biodiversidad, las Galápagos están consideradas como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.

