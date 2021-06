¿Ecuador está listo para volver a clases presenciales?

Después de 15 meses de clases virtuales, el plan de regreso está sobre la mesa. Ayer 2 de junio el presidente Guillermo Lasso, y la ministra de Educación, María Brown, anunciaron la receta del retorno: progresivo, seguro y voluntario. "Cada día que un niño no va a la escuela o que un joven no va al colegio es un día perdido para este país", dijo el primer mandatario.

Así 1.301 planteles educativos iniciarán clases este 7 de junio. De ellos, 1.102 en zonas rurales "es necesario saber si el 70% de las zonas rurales tienen las condiciones adecuadas", un aspecto a favor señala Luna es que "en estas escuelas no tienen más allá de 25 alumnos" .

Para Milton Luna, profesor universitario y exministro de Educación los datos son alarmantes "hay una grave crisis de recursos en el sistema educativo, no hay internet los chicos dejan de estudiar, se presume que son 150.000 o 200.000 que siguen saliendo del sistema educativo" , manifestó en una entrevista con Ecuavisa.com.

View this post on Instagram

Pero ¿y la pandemia?

Desde el punto de vista de la salud algunos médicos advierten que no es una buena idea, otros dicen que cumpliendo las condiciones necesarias se puede llevar acabo.

En el país solo 765.141 personas han sido vacunadas completamente, hasta el 3 de junio. "El riesgo está latente porque el virus y sus variantes están presentes, por eso nosotros consideramos que debería esperarse alrededor de cuatro a cinco semanas para ver si en realidad se acentúa un decrecimiento en la tasa de morbilidad y mortalidad", recomienda el presidente del Colegio de Médicos del Guayas, Wilson Tenorio.

Por su parte, Andrea Gómez, doctora epidemióloga, expresa que los niños "si bien tienen una baja probabilidad de enfermedad grave y mortalidad, igual tienen una probabilidad, sin embargo, se ha visto en otros países que es probable hacerlo mientras se esté vacunando".

Destaca que el Gobierno aún no ha transparentado si existe un informe epidemiológico del estado situacional de los lugares donde van a regresar a las escuelas "para saber si realmente se está observando que los niños volverán seguros a clases o no". Resalta que el regreso no es una receta a nivel nacional, todo dependerá, dice, de cómo avanza la vacunación y la realidad de cada cantón.