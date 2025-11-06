El Estado tiene deudas pendientes con los pacientes con enfermedades raras, reclama asociación

En Ecuador, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ausencia-farmacos-complica-pacientes-enfermedades-raras-AK10380066 target=_blank>los pacientes con enfermedades raras</a> señalan que el Estado tiene deudas pendientes con ellos</b>. Se sienten invisibilizados en el sistema público de salud. Entre las trabas que enfrentan está<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/ecuador-promedia-89-mil-decesos-anuales-principales-causas-muertes-KF10375294 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ecuador-llegara-formula-1-embajada-abu-dhabi-NK10381840 target=_blank></a></b> <b></b>