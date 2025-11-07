Ecuador
07 nov 2025 , 12:00

Ecuador y Corea del Sur impulsan una nueva vía para reducir las horas de viaje entre Quito y Guayaquil

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, mencionó que este convenio representa un compromiso para el desarrollo de estudios y promoción de soluciones viales.

   
    Imagen de Roberto Luque y Chansu Reem, vicepresidente de Desarrollo Internacional de Korea Expressway Corporation (KEC), firmando un memorando de entendimiento para la vía Quito-Guayaquil.( Ministerio de Transporte )
El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) anunció que firmó de un memorando de entendimiento con una agencia del Corea del Sur para desarrollar una nueva vía que reduzca las horas de traslado entre Quito y Guayaquil.

Este acuerdo con Korea Expressway Corporation (KEC), una empresa semipública especializada la construcción y gestión de autopistas, permitirá impulsar el diseño de proyectos estratégicos que fortalezcan la conectividad nacional y el desarrollo sostenible, dice la Cartera de Estado.

Durante la firma del acuerdo, el ministro Roberto Luque señala que este convenio representa un compromiso para el "desarrollo de estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluar esquemas de financiamiento innovadores y promover soluciones viales inteligentes, resilientes y seguras".

Por su parte, el vicepresidente de Desarrollo Internacional de KEC, Chansu Reem, manifestó que “esta cooperación refuerza la relación bilateral y permitirá compartir la experiencia técnica de Corea en la planificación, construcción y operación de autopistas modernas y sostenibles”.

"La construcción y modernización de esta carretera impulsará el desarrollo productivo del Ecuador al conectar la Sierra con la Costa y facilitar el transporte hacia los puertos de Guayaquil", señala el comunicado compartido por el Ministerio de Transporte.

Durante el evento se presentaron los estudios de prefactibilidad del corredor vial Cuenca-Guayaquil, a cargo del equipo consultor Young Soo Kim Dowha y Koream Expressway Corporation (KEC).

El MIT indicó que este análisis constituye un avance importante para el fortalecimiento de la infraestructura vial nacional, ya que permitirá mejorar la conectividad entre regiones, optimizar los tiempos de traslado y promover una movilidad más eficiente y segura.

Temas
carreteras
vías
MIT
ministerio de transporte
Corea del Sur
Ecuador
Noticias
