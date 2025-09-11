Ecuador busca erradicar la transmisión del VIH de madre a hijo hasta 2030

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó la Estrategia Nacional de Eliminación de Transmisión Materno–Infantil de VIH y Sífilis. Así, la Cartera de Estado busca, hasta el 2030, acabar con la transmisión del virus de madre a hijo.

Resaltan que el país ha conseguido resultados importantes en este aspecto: como la reducción de 15 casos, en el 2021 a 5 casos en el 2024. Ahora pretenden tener generaciones libres de VIH y sífilis congénita.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Ecuador, sectores de la salud de la Policía Nacional (PP.NN) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Bernanrdo Arquea, viceministro de Gobernanza de la Salud del MSP aseveró que se ha vinculado el 90 % de los casos positivos de VIH a las Unidades de Atención Integral para su tratamiento en 2024.

Darquea explicó que “con el compromiso conjunto de todos los actores de la Red Pública Integral de Salud se fortalecerán las acciones para el aumento de los tamizajes gratuitos y universales a las mujeres embarazadas”.

El MSP comunicó que entrega antiretrovirales de forma oportuna, continua y segura para proteger a la madre y evitar que su hijo nazca con VIH.

La estrategia macro de control y prevención de VIH/Sida-ITS impulsado por el Gobierno Nacional tiene un presupuesto de USD 16 millones. Aseveran que tienen el stock suficiente de medicamentos y dispositivos de control para una atención integral a pacientes con VIH.