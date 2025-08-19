Ecuador
Tres documentos indispensables que debe llevar para sacar la cédula o pasaporte

Tenerlos listos hará que su diligencia en el Registro Civil sea célere.

   
La obtención de la cédula de identidad o pasaporte es un trámite relativamente rápido una vez que se encuentra en una de las agencias del Registro Civil, siempre y cuando cuente con los documentos necesarios.

Una vez que usted haya agendado el turno de manera virtual, debe acudir a la cita con unos 15 minutos de anticipación.

Recuerde que la hora del turno agendada solo sirve para que en la agencia le otorguen otro turno para acercarse a ventanilla.

Una vez ahí, le pedirán su cédula de identidad y un documento que muchos suelen olvidar: el comprobante de pago impreso. Si lo olvida, es muy probable que no le dejen continuar con el trámite.

Por eso, es necesario que una vez que realizó el pago para agendar el turno, imprima el comprobante de pago y lo guarde hasta el día de la diligencia.

En resumen, al momento de acudir al Registro Civil, ya sea para obtener la cédula o el pasaporte, debe llevar:

  • Turno impreso agendado por medio de la Agencia Virtual
  • Comprobante de pago impreso emitido por la entidad bancaria
  • Cédula de identidad vigente

