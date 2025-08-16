Ecuador
16 ago 2025 , 17:48

2 272 ciudadanos obtuvieron su pasaporte este sábado

No obstante, en redes sociales siguen las quejas de los ciudadanos sobre la emisión de turnos para obtener documentos.

   
    Ciudadana firmando electrónicamente para obtener pasaporte( Registro Civil )
Fuente:
Registro
Fuente:
Registro Civil
user placeholder

Redacción
El Registro Civil del Ecuador informó que este sábado 16 de agosto 2.272 ciudadanos obtuvieron su documento de viaje o pasaporte en 25 agencias distribuidas en 22 provincias, con un horario de atención de 08:00 a 14:00.

Según la institución, esta es la jornada extraordinaria número 12 para la emisión de pasaportes en el país en lo que va de 2025 y que, de acuerdo con datos oficiales, han beneficiado a más de 166 000 usuarios.

No obstante, en redes sociales siguen las quejas de los ciudadanos sobre la emisión de turnos para obtener documentos. Silvia Godoy denunció que en la plataforma web no había disponibilidad de turnos hasta septiembre y que, en menos de un día, todos los espacios aparecieron como ocupados.

“Necesitamos respuestas. ¿Acaso existe corrupción similar a la de otras instituciones respecto a los turnos?”, cuestionó.

En Manta, a Pedro Casanova le informaron que todos los turnos estaban agendados hasta el 5 de octubre. “Lo peor es que solicito un nuevo turno porque mi cédula presentó un desperfecto en la firma y debo volver a pagar 16 dólares”, agregó.

En respuesta, la institución señaló que las jornadas se realizan los fines de semana para atender a personas que, por razones laborales, académicas u otras, no pueden acercarse a las agencias en días laborables.

