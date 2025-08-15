Ecuador ofrece 10 000 becas para formación en Inteligencia Artificial

Ecuador ofrece<b> 10 000 becas para formación en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/10-trabajos-que-la-inteligencia-artificial-nunca-podra-hacer-AC9411637 target=_blank>Inteligencia Artificial</a> (IA)</b>, una iniciativa desarrollada con el apoyo de <b>Emiratos Árabes Unidos</b>. El objetivo es capacitar a jóvenes de entre 18 y 29 años <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/google-lanzamiento-nuevos-productos-inteligencia-artificial-YK9378054 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://educontinua-ia.senescyt.gob.ec target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/redes/youtube-usara-inteligencia-artificial-para-verificar-la-edad-JH9933579 target=_blank></a></b>