Ecuador ofrece 10 000 becas para formación en Inteligencia Artificial (IA), una iniciativa desarrollada con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es capacitar a jóvenes de entre 18 y 29 años.

El plan contempla una capacitación completamente en línea, dividida en cuatro módulos en español, que abordarán desde los fundamentos de la IA hasta su aplicación en áreas como recursos humanos, marketing, finanzas, programación, arte y producción audiovisual. Se incluyen herramientas como ChatGPT, Copilot, Gemini, DALL·E, Midjourney y Runway ML, además de un módulo enfocado en cómo detectar y manejar las "alucinaciones" de los modelos de IA.

Un aspecto central del programa es la formación en prompting o prompt engineering, que consiste en la habilidad de formular instrucciones claras y estratégicas para que los modelos de Inteligencia Artificial generen respuestas útiles y precisas. En la práctica, los prompters son especialistas en diseñar y ajustar estos comandos, lo que los convierte en un perfil cada vez más demandado en el mercado laboral digital.

Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 22 de agosto de 2025 mediante el sitio web educontinua-ia.senescyt.gob.ec. Los interesados deberán crear un usuario para registrarse.

Los primeros 5 000 seleccionados iniciarán su formación entre el 15 y el 30 de septiembre, mientras que el segundo grupo lo hará del 1 al 15 de octubre. Los postulantes recibirán la confirmación de aceptación en sus correos electrónicos.

