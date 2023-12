La discriminación, y el acceso a la salud, entre los problemas que enfrentan los pacientes de VIH en Ecuador

Este viernes 1 de diciembre se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Televistazo conversó con dos pacientes de este enfermedad, quienes relatan los obstáculos que viven en Ecuador, por la discriminación, los estigmas, y el desconocimiento que existe sobre la infección.

Ángel (nombre protegido) relató que tiene insuficiencia renal desde el año 2010, pero en el 2018 le detectaron VIH. Señaló que no todas las clínicas tienen máquinas de hemodiálisis para personas con este virus.

Contó que estaba en un programa de trasplantes de un hospital privado, pero que le dijeron a él y su familia que no podía continuar al tener VIH.

"Fueron cuatro hospitales por los cuales esto que las puertas que toqué para poder acceder a un trasplante renal. Lastimosamente, tuve que llegar al ámbito legal para que de una u otra manera alguien me escuche", dijo.

Por su parte, Víctor (nombre protegido) que hablar sobre el VIH en su círculo social es complicado, al recibir preguntas morbosas, para saber cómo y cuándo se infectó. "No te ayudan en nada", comentó.

Agregó que ha tenido que tomar decisiones bruscas. "Me boté del trabajo (..) me autoeliminé socialmente, no quería saber nada de nadie". Reflexionó que son temas sobre los que nadie está preparado para hablar.

Hasta la fecha en Ecuador 38 270 habitantes viven con VIH.