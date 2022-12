Historia de paciente con VIH: "contraje el virus hace 18 años y llevo una vida normal"

"Contraje el virus hace 18 años y llevo una vida normal"

"Han transcurrido 18 años desde que contraje VIH y llevo una vida normal. Al principio fue muy difícil aceptarlo por el estigma que se genera en torno a los pacientes, pero a esto hay que manejarlo con mucha calma y siguiendo las recomendaciones de los doctores.

¿Cómo me enteré que contraje la infección? Recuerdo claramente que era el año 2004 y visité a una sobrina que es doctora porque me salió un grano en la cara que no de desaparecía y era similar a una espinilla. Este comenzó a agrandarse y mi sobrina me tomó unas muestras de sangre, las cuales dieron como resultado positivo para VIH.

En esos momentos sentí mucha desesperación y angustia, no sabía qué hacer. Muchas cosas pasaron por mi mente. Incluso pensé que iba a morir. Acudí a una casa de salud pública y comencé a recibir medicinas antirretrovirales, las cuales me han mantenido bien hasta hoy.

De hecho, todos los días me tomo una pastilla a las 20:00 como parte de los tratamientos. A esto se suma que llevo una alimentación sana, rica en frutas, verduras y otros vegetales. La idea es mantenerme bien al 100% y por eso mi carga viral es casi imperceptible, en muchos exámenes de sangre que me he realizado los resultados han salido negativos como si no tuviera VIH.

Mucha gente me pregunta cómo me contagié. Yo tenía una pareja que años después murió porque entró a etapa de SIDA. En aquel tiempo yo tenía mi esposa, pero ella no se contagió porque, gracias a la terapia antiretroviral (TAR), presenté supresión vírica del VIH (menos de 200 copias del virus por mililitro de sangre). Luego de unos años nos separamos.

Desde siempre me atendieron en hospitales públicos y he salido adelante con la ayuda de los médicos. Siempre están pendientes de mí y me han ayudado. Recuerdo que cuando comencé con los tratamientos éramos aproximadamente 180 pacientes y esa cantidad se ha multiplicado en la actualidad con personas que provienen de todos los estratos sociales. Por eso recomiendo a la gente que se cuide, que tenga precaución.

Ahora me dedico a dar charlas motivacionales a quienes contrajeron el virus. Mi mensaje es que no bajen la guardia, que no se depriman porque el VIH es como cualquier enfermedad, si se siguen los tratamientos al pie de la letra no hay inconvenientes y se puede tener una vida normal, sin problemas”.