El nuevo tratamiento que podría eliminar el virus del VIH por completo

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences. Allí, se muestra como los científicos generaron las construcciones esenciales de la edición de genes para administrarlas a ratones que contenían celulas humanas.

Al tratamiento pionero se le sumó la administración de fármacos antirretrovirales de liberación lenta y eficaz de acción prolongada. Por ahora, resta esperar al éxito o no de las siguientes pruebas que se realizaran en primates.