La combinación de una vacuna contra el VIH con inmunoterapia puede reducir la necesidad de medicación diaria

Un nuevo tratamiento combinado para el VIH puede fortalecer la respuesta inmunitaria de un paciente contra el virus incluso después de dejar de tomar los medicamentos tradicionales, según un estudio publicado en la revista Science Immunology que codirigimos en el laboratorio Amara de la Universidad Emory .

tienen en su cuerpo. Cuando se toman según lo prescrito, estos medicamentos, denominados colectivamente terapia antirretroviral , pueden reducir la cantidad de virus en el cuerpo a niveles indetectables. La terapia antirretroviral debe tomarse diariamente para que sea menos probable que el virus mute y se vuelva resistente a los medicamentos .

Si bien reducir la cantidad de virus en el cuerpo a niveles indetectables significa que ya no se puede transmitir , sin embargo, los medicamentos de terapia antirretroviral más efectivos no pueden eliminar completamente el virus. Esto se debe a que el VIH se esconde en áreas inmunes privilegiadas del cuerpo, como ciertas partes del tejido linfoide, que son menos accesibles para el sistema inmunológico para protegerlas del daño. Las células T asesinas , que buscan y eliminan las células infectadas, no pueden patrullar estos reservorios virales que albergan el VIH.

La exposición constante al virus puede llevar a las células T asesinas a un estado de agotamiento en el que no funcionan tan bien. Las células T asesinas agotadas muestran más de una proteína llamada PD-1 , que funciona como un "interruptor de apagado" de su actividad destructora.

Una forma de revertir el agotamiento de las células T asesinas es bloquear el interruptor de apagado PD-1 , pero esto no estimula la respuesta del sistema inmunológico al virus. Por el contrario, una vacuna contra el VIH puede aumentar significativamente la inmunidad contra el virus.

Así que probamos si la combinación de estas dos tácticas podría mejorar el control de la infección por VIH. Administramos una vacuna para el VIS , un primo cercano del VIH, con un fármaco que bloquea la PD-1 en monos rhesus infectados por VIS tratados con terapia antirretroviral.

Descubrimos que nuestro enfoque generó una sólida respuesta antiviral en múltiples partes del cuerpo, incluidos los sitios inmunológicamente privilegiados en los ganglios linfáticos, y permitió que las células T asesinas se infiltraran y purgaran los reservorios virales. Lo más importante es que los monos mantuvieron una fuerte inmunidad contra el virus incluso después de suspender la terapia antirretroviral y mejorar significativamente su supervivencia. Ninguno de los siete monos del grupo de tratamiento combinado desarrolló SIDA durante nuestro período de seguimiento de seis meses, en comparación con la mitad de los monos que recibieron solo la vacuna o la terapia antirretroviral sola.

Alrededor de 38 millones de personas en todo el mundo vivían con el VIH en 2020. Si no se trata, el VIH puede paralizar el sistema inmunológico y dejar el cuerpo vulnerable a infecciones normalmente inofensivas .

Hay problemas de accesibilidad con el tratamiento que deben tomarse con diligencia todos los días de por vida. Un estudio de 2015 estimó que el costo de la terapia antirretroviral de por vida para alguien que adquiere el VIH a los 35 años es de 358.380 dólares . Y muchas personas no tienen acceso a la terapia antirretroviral diaria. Alrededor de las tres cuartas partes de los adultos con VIH en África subsahariana no alcanzan la supresión viral persistente debido a la falta de disponibilidad de tratamiento.

Finalmente, aunque la terapia antirretroviral puede suprimir completamente la infección por VIH, no la cura. Siempre existe el riesgo de que el virus mute para volverse resistente a los medicamentos existentes .

Lo que aún no se sabe

Eliminar completamente el VIH del cuerpo es una forma de eliminar la necesidad de una terapia antirretroviral diaria. Pero una estrategia más factible es controlar las células infectadas.

Actualmente, solo el 0,5% de las personas VIH positivas se consideran "controladores de élite" que pueden suprimir la infección sin medicación.

Si bien nuestro estudio mostró una vía potencial para controlar el VIH, todavía está en desarrollo y no está listo para pacientes humanos. Se necesita más investigación para comprender cómo se forman los reservorios virales y por qué ciertas células responden de manera diferente a diferentes inmunoterapias.

Es posible que una sola forma de terapia no produzca una remisión completa del VIH. Nuestro equipo está probando actualmente otras combinaciones de medicamentos para liberar todo el potencial del sistema inmunológico y superar las barreras para una cura.