Diario El Comercio no circula por cuarta vez en este mes y los trabajadores siguen impagos

La edición impresa del diario El Comercio no circuló este miércoles , 14 de diciembre. Es la cuarta vez en este mes que el periódico con sede en Quito no sale a la venta por problemas económicos que aquejan a sus empleados.

"Los trabajadores no hemos recibido los salarios de septiembre, octubre y noviembre y no tenemos esperanzas de cobrar diciembre y el décimo (que se paga este mes). Pese a esto no hemos parado, pero ya no podemos más", acota en su cuenta de Twitter.

Por el retraso en los salarios, hay empleados de El Comercio que han sido desalojados de sus viviendas, que deben la pensión de escuelas de sus hijos y que deben pedir prestado a familiares y amigos para poder sobrevivir.

"Pedimos al Gobierno que ejerza los controles y aplique las sanciones del caso para que se cumplan nuestros derechos laborales. A la opinión pública le agradecemos la solidaridad", indica Naranjo.