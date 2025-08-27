Dos deslizamientos de tierra en Napo provocan cierres viales

Dos deslizamientos de tierra en Quijos y Cuyuja, provincia de Napo, se produjeron la madrugada de este miércoles 27 de agosto y provocan cierres viales.

El ECU 911 recibió la primera alerta a las 01:36 sobre un derrumbe de montaña que obstaculizó totalmente la vía en el sector de Cuyuja, en el tramo Papallacta – Baeza.

Minutos más tarde, a las 02:04, se reportó un deslave de lodo en el cantón Quijos, sector Tierra Negra, a 10 km de Cosanga, en la vía al Tena.

Personal del Ministerio de Infraestructura y Transporte ya se encuentra en el sitio con maquinaria para habilitar las vías. Asimismo, hay presencia de la Secretaría de Riesgos y Policía Nacional.

