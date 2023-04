Deslave en Alausí: Magaly Peña busca a su familia entre los escombros, hasta ahora solo ha encontrado el pie de su sobrina

El deslizamiento de tierra en el cantón Alausí, sur de la provincia del Chimborazo, ha dejado un saldo de 23 personas fallecidas hasta el viernes 31 de marzo de 2023. Asimismo, la cifra de desaparecidos también se elevó a 72 y la de heridos creció a 37, según el último balance de la tragedia publicado por la Secretaría General de Riesgos.

Cientos de personas buscan a sus familiares en medio de la tierra y escombros. Una es Magaly Peña, de 43 años, cuyos familiares vivían en la zona cero de la emergencia. En una entrevista con Ecuavisa.com, ella cuenta cómo ha sido su lucha para encontrar a sus allegados y pide ayuda a las autoridades.

A continuación su testimonio:

"Soy especialista en coordinación de emergencias y desastres naturales. Trabajo en una organización internacional dedicada a esa actividad y he apoyado a damnificados en los terremotos de Chile, Haití y otros lugares del mundo. He ayudado a mucha gente, pero nunca me imaginé que ahora me tocaría buscar entre los escombros a mis familiares y amigos en Alausí.

Se trata de mi hermana que fue voluntaria de Cruz Roja y su esposo, quienes fueron enterrados por el alud junto a sus dos hijas, de 6 y 9 años. Es una situación horrible la que vivimos. El día de la tragedia, el domingo 26 de marzo anterior, ella estaba conectada en su celular hasta aproximadamente las 21:00. Con su marido y sus niñas se encontraban en una reunión familiar, celebrando la graduación de un cuñado que era futbolista en el cantón y también desapareció luego de la emergencia. Estaban en una casa ubicada al filo de la quebrada.

Se reunieron 11 personas en total. Estoy segura que esa vivienda salió expulsada al momento que comenzó el inmenso deslizamiento de tierra. Duele imaginarlo, pero es la realidad ante esta tragedia.

El deslave ocurrió mientras festejaban la graduación. Estoy segura que no alcanzaron a oír lo que pasaba afuera por el alto volumen de la música. En medio de las búsquedas encontramos el piecito de un niño, desde la canilla hacia abajo. Al principio no sabía de quien era, pero luego me enteré que era el de mi sobrina de 6 de años. También apareció su padre, mi cuñado. Les encontraron abrazados. Seguramente él la protegía cuando fueron aplastados por la tierra y piedras.

Mi otra hermana sí alcanzó a escapar. Su esposo alcanzó a escuchar una especie de creciente de un río afuera de la casa. En ese instante, él le dijo en tono de broma que si el río suena piedras trae y le sacó de la reunión junto a su bebé de un mes. Ellos se salvaron porque salieron minutos antes de que comenzara esta pesadilla.

Al principio, la colaboración no fue buena y busqué apoyo por mi cuenta. Gente caritativa del equipo de fútbol Máquina Negra de Alausí me ha ayudado en las tareas de rescate. Permanezco aquí todo el día y si no están los Bomberos yo me quedaré hasta encontrarlos. No descansaré y seguiré de pie.

Desde anteayer contamos con el apoyo de militares y policías. También nos han ayudado 35 personas de la FAE. Con palas sacamos la tierra y espero que sigamos encontrando los cuerpos. Ellos están abriendo caminos y acequias en la quebrada para ver si por ahí aparecen los cadáveres. Y ahora sí es una bendición su ayuda. Ya me entendieron y buscamos donde están mis parientes. Necesitamos que esa quebrada se vaya limpiando progresivamente, porque sobre esta se formó un dique pequeño".

