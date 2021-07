Desde este 5 de julio, ciudadanos de 55 a 49 años podrán acudir a los puntos de vacunación

Todos los días los ciudadanos llegan hasta los puntos de vacunación, aunque la afluencia es variable.

"Es una esperanza de vida esta vacuna", dice Susana Espinosa, una mujer que acercó a inocularse.

"La bioseguridad tiene que seguir adelante. No porque uno ya se vacunó ya va estar libre, no no. hay que vacunarse", advierte José Corrales, quien ya se puso la segunda dosis.

Anteriormente se consideraba 3 grupos etarios por semana, pero desde este lunes 5 hasta el domingo 11 de julio se espera inocular a los ciudadanos entre los 55 y 49 años de edad, un grupo por día.

Es decir, el lunes 5 les corresponderá a las personas de 55 años; el martes 6 las de 54 años; miércoles 7 a las de 53 años; jueves 8 a las de 52 años; viernes 9 a las de 51 años; sábado 10 a las de 50 años y el domingo 11 de julio a las de 49 años.

Mientras que la semana del lunes 12 de julio iniciará la tercera fase de vacunación que incluirá a ciudadanos desde los 16 años en adelante, a personas en situación de movilidad y a compañías u organizaciones, que en coordinación con el comité empresarial ecuatoriano, aporten con insumos y logística para la vacunación.

"Cuando se tienen las vacunas y llegan al país se pueden iniciar los procesos masivos de vacunación", dijo el vicepresidente Alfredo Borrero.

"Es importante que conozcan que ya se está vacunando a poblaciones de difícil acceso como los pueblos de la Amazonía como los Waoranis. Estamos ya vacunando a personas privadas de libertad, a los militares. Es decir el proceso de vacunación en el país avanza", agregó Borrero.

Hasta el momento, en Ecuador cerca de 1 millón quinientas mil personas han completado el esquema de vacunación.