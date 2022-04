Denuncian fallas en el proceso de traslado de estudiantes entre colegios fiscales

En Guayaquil, padres de familia denuncian inconvenientes en el proceso de inscripción y traslado de estudiantes entre colegios fiscales. Aunque el trámite es en línea, los problemas en la plataforma virtual obligan a los representantes a acudir a las direcciones distritales en busca de respuestas.

Un equipo de Ecuavisa recorrió este lunes 4 de abril el Distrito Monte Sinaí, en el noroeste de la urbe. En ese lugar estaba Diana Tuayo, una madre que asegura sentirse "desesperada".

"Yo llamé hoy a las 08:00, hice como 16 llamadas y no contestan. Aquí no dan una solución", acotó Tuayo, quien desde el martes 29 de marzo intenta ingresar a la plataforma, pero no lo logra.

Ese mismo problema tenían otras madres que buscan reubicar a sus hijos en un solo colegio. "La plataforma no está cogiendo los datos. Sale 'no coincide', 'no coincide", expresó otra mujer.

Mientras que, Margarita Medina afirma que su hijo ya ni siquiera aparece en el sistema por cambiarlo de plantel. "Me llamaron del Distritro el sábado y me dijeron que mi hijo estaba mal, que no estaba en el (colegio) que había escogido él y me bloquearon de todo", señaló.

La primera etapa para cambiar de institución a un estudiante inició el 28 de marzo y se extenderá hasta el 9 de abril. El Ministerio de Educación anunció que se pueden realizar los traslados de todos los niveles educativos entre las instituciones fiscales del régimen Costa-Galápagos.

Una segunda etapa de este proceso se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo. Sin embargo, la Cartera de Estado ha asegurado que este proceso se ejecutará conforme "a la disponibilidad de oferta educativa y de acuerdo con la ubicación referencial del estudiante y la preferencia de la familia".

De su lado, la subsecretaria del Ministerio de Educación en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), Yecenia Limón, aseguró que no hay problemas con el proceso.

"Formalmente puedo indicar que a través de nuestros 12 distritos no se han reportado mayores novedades", dijo la funcionaria.

Limón añadió que, de existir algún inconveniente, es porque los padres no presentan todos los requisitos.