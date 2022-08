Defensoría del Pueblo abre una investigación tras quejas por multas emitidas por fotorradares

La Defensoría del Pueblo inició una investigación por los fotorradares de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) que estarían emitiendo multas por exceso de velocidad, cuando los conductores no sobrepasan los límites.

A los afectados de la vía a la Costa se suman conductores del cantón Naranjal, en Guayas, que transitan por la vía Guayaquil - Machala. Una delegación de usuarios llegó a la oficina de la Defensoría ubicada en Guayaquil con todas las evidencias para reclamar por las faltas que aseguran que no han cometido.

Milton Márquez, por ejemplo, contó que tiene 24 multas por las que debe cancelar más de 3.000 dólares. “Tengo un tema muy particular, en el mismo día me hacen una multa en Puerto Inca y 4 minutos más tarde me sale otra en el cantón Jujan (que está a una hora y media de distancia), algo que no tiene sentido”.

Francisco del Pozo, delegado de la Defensoría del Pueblo, dijo que tras recibir las denuncias empezó una investigación. “Hemos verificado en videos casos en los cuales se evidencia que vehículos de bajo cilindraje cruzan y el fotorradar marca más de 100 (km/h) o casos en que no cruza ningún vehículo y el radar está marcando velocidad”.

Hasta el momento han recibido 55 denuncias, entre ellas de conductores afectados por los radares que también se ubican en vía Guayaquil - Salinas.

El director ejecutivo de la Comisión de Tránsito, Ernesto Pólit, insiste en que los fotorradares funcionan bien, asegura que han sido revisados dos veces.

Hasta ahora se han presentado 252 impugnaciones a multas por exceso de velocidad.

La autoridad defiende que gracias a los dispositivos de control ahora hay mayor precaución en las vías. Que eso se demuestra en la redución de multas en el último feriado de agosto, cuando se registraron 970, muchas menos que las 3.088 que hubo en el feriado de mayo.

Pero las quejas por los fotorradares se extienden a la provincia de Santa Elena, donde este martes conductores protagonizarán una manifestación en el cantón La Libertad.