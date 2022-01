Las autoridades sanitarias están alerta ante la automedicación de pacientes que están contagiados de COVID-19. Especialistas recomiendan no usar antibióticos para enfermos con síntomas leves, preferiblemente visite a un especialista y evite comprar fármacos sin prescripción de un médico porque podría ser riesgoso.

La afluencia de personas en farmacias que buscan medicamentos para combatir síntomas de COVID-19, evidenció un problema más; los pacientes prefieren automedicarse ante el fácil acceso a fármacos sin prescripción médica.

Azitromicina es una de las medicinas más pedidas, se usa para tratar infecciones bacterianas, pero no para contagiados de coronavirus. Es importante no automedicarse, ni consumir medicamentos como ivermectina, dióxido de cloro, antibióticos o corticoides. Estos han demostrado que no son de utilidad en cuadros de COVID-19 leve. Por el contrario, pueden agravar la condición del paciente.

Frente a esta situación, las autoridades sanitarias exhortan a farmacias pedir prescripción médica. Por eso, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria intensificó su campaña "La receta se respeta" ante el aumento de contagios de COVID-19.

El intensivista Álex Gutiérrez describe lo que no debe consumir un ciudadano que presenta síntomas por coronavirus. Sin embargo, hay fármacos que sí pueden utilizarse cuando un paciente presenta fiebre u otros malestares relacionados con el COVID-19.

Las autoridades realizan controles de la venta de medicinas y también para evitar la especulación de los precios.