Comunidades de Cotacachi, en Imabura, anuncian movilización indefinida por alza del diésel

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), en la provincia de Imbabura, anunció una movilización indefinida a partir del domingo 21 de septiembre, en rechazo al incremento del precio del diésel y a otras políticas económicas del Gobierno de Daniel Noboa.

Adicionalmente, la Unorcac declaró persona no grata a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien desempeña sus funciones desde Otavalo, otro cantón de Imbabura, por disposición del jefe de Estado, Daniel Noboa.

La Unorcac agrupa a 40 comunidades del cantón Cotacachi. Esta es una de las organizaciones que se ha sumado a las manifestaciones con el Ejecutivo, que han incrementado desde el sábado 13 de septiembre, especialmente en provincias de la Sierra.

Este jueves 18 de septiembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, amplió este jueves el estado de excepción decretado hace dos días por las protestas e impuso un toque de queda nocturno en cinco provincias.

En un nuevo decreto, Noboa incluyó a Chimborazo dentro del estado de excepción que ya contemplaba a las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. por "grave conmoción interna".

Asimismo, instauró un toque de queda entre las 22:00 y las 05:00 en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, de modo que quienes circulen durante el toque de queda serán detenidos.

Horas antes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció la convocatoria de un paro nacional indefinido por la eliminación del subsidio al diésel, lo que hizo que el precio de este combustible en Ecuador se eleve de USD 1,80 a USD 2,80 por galón.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 sendas protestas masivas cuando los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso intentaron eliminar los subsidios a los combustibles, lo que llevó a que los mandatarios dieran marcha atrás y mantuvieran congelados los precios de los carburantes subsidiados.