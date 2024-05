El ministro de Energía (e) Roberto Luque , explicó durante una rueda de prensa el porqué de la suspensión de los cortes de energía que se anunciaron para esta semana. Aseguró que no responden a la falta de generación eléctrica, sino a trabajos de mantenimiento puntuales, necesarios para garantizar el servicio.

El Ministro reiteró que no se trata de cortes de energía como los que se realizaron en abril, cuando no había suficiente oferta de energía para cubrir la demanda. Y cuestionó que esas labores no se realizaran en ese mes, mientras el servicio estaba suspendido.

No obstante, explicó que algunos se deben planificar con contratistas y que, en otros casos, sí se realizaron durante esa temporada.

Además, destacó las condiciones climáticas favorables que permitieron que, en los dos últimos días, no se requiera la compra energía a Colombia y adelantó que "se sumarán otros dos días".